The Girls on the Bus: Melissa Benoist nel cast della serie e rinnova con la Warner Bros

Adesso è ufficiale: Melissa Benoist si è unita al cast di The Girls on the Bus, nuova serie political drama targata HBO Max. Insieme alla notizia arriva quella del rinnovo di Benoist e della sua Three Rings Production con Warner Bros. Television Group.

Annunciata per la prima volta a Febbraio, la serie è ispirata a un capitolo del libro di Amy Chozick Chasing Hillary. Benoist sarà Sadie McCarthy, una giornalista che sconvolge la sua vita per seguire una campagna presidenziale. Proprio lei sarà protagonista dello show insieme ad altre tre giornaliste che seguiranno ogni mossa di una serie di candidati alla presidenza imperfetti. Tutto ciò mentre le giovani trovano amicizia, amore e scandalo lungo la strada.

La serie è stata creata da Chozick e Julie Plec, e riunisce Benoist con il creatore di Supergirl Greg Berlanti, che sarà il produttore esecutivo di The Girls on the Bus insieme a Sarah Schechter e alla showrunner Rina Mimoun. Anche Benoist sarà in cabina di produzione. Si tratta della prima serie per l'attrice dopo la fine di Supergirl, dunque rappresenterà sicuramente uno step importante per lei.

Ma non finisce qui, perché Benoist ha anche rinnovato con la Warner Bros. Television a un anno dal suo primo accordo generale con lo studio, quando ha debuttato con la sua Three Rings Productions. In base all'accordo, Benoist e la vicepresidente dello sviluppo Sahar Kashi daranno vista e produrranno programmi televisivi per HBO Max della Warner Bros. Discovery.