The Girls on the Bus, Scott Foley si unisce alla serie di HBO Max con Melissa Benoist

C'è una nuova aggiunta al cast della serie di HBO Max con protagonista Melissa Benoist The Girls on the Bus: si tratta dell' attore di Felicity e The Big Leap Scott Foley.

La political dramedy di HBO Max The Girls on the Bus aggiunge una nuova star al suo cast.

L'attore di Scandal, Felicity e The Big Leap Scott Foley si unirà alla serie tv prodotta da Amy Chozick, Julie Plec e Berlanti Productions (quindi il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti, Rina Mimoun e Sarah Schechter), che vede già come protagonista l'interprete di Supergirl Melissa Benoist.

Lo show, ispirato da un capitolo del libro "Chasing Hillary" di Chozick, segue le vicende di Sadie McCarthy (Benoist), "una giornalista che lega con tre sue colleghe durante la copertura di una campagna presidenziale con una serie di candidati decisamente non perfetti. Nonostante scrivano tutte per testate rivali, le donne stringeranno una forte amicizia con un biglietto in prima fila per la più grande soap opera di tutte: la corsa alla Casa Bianca".

Foley apparirà in un ruolo ricorrente nella serie, e interpreterà un sindaco non molto conosciuto del Kansas che parteciperà alla battaglia presidenziale.

Nel cast di The Girls on the Bus troviamo anche Christina Elmore (Insecure, The Last Ship) e Natasha Behnam (Mayan M.C., Crazy Ex-Girlfriend).