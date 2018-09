Robert Englund sarà nuovamente Freddy Krueger nell'episodio di Halloween di The Goldbergs

Fan del genere horror, gioite! Robert Englund indosserà ancora una volta i panni di Freddy Krueger, celebre protagonista della saga Nightmare, in una speciale puntata a tema Halloween di The Goldbergs, sitcom targata ABC già rinnovata per una sesta e settima stagione.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori sul suo cameo ma, data la natura comica dello show, probabilmente si limiterà a terrorizzare in maniera divertente la celebre famiglia americana. L'episodio che lo vedrà coinvolto si chiamerà Nightmare on Elk Avenue, chiaro riferimento a Nightmare on Elm Street. Robert ha interpretato Freddy per la prima volta nel 1984, riprendendo poi il ruolo in altri sette film.

Il capitolo più recente del franchise è stato un reboot del 2010 diretto da Samuel Bayer e che ha visto Jackie Earle Haley nei panni del temibile killer, ma non è stato accolto in maniera positiva dai fan storici del personaggio. L'ultima interpretazione di Englund risale dunque al 2003, anno in cui uscì nelle sale Freddy vs Jason, crossover cinematografico raffigurante due delle più grandi icone horror di tutti i tempi.

Nonostante continui ad indossare il makeup nelle varie convention in cui viene invitato, Robert ha più volte dichiarato di sentirsi ormai troppo anziano per tornare sul grande schermo nelle vesti di Krueger, ma di avere in mente grandi idee per continuare il franchise in maniera rispettosa. Una di queste sarebbe quella di dare un budget ad Eli Roth e scegliere diversi attori per interpretare il mitico villain, che muterebbe a seconda della sua potenziale vittima.

La sesta stagione di The Goldbergs arriverà il 26 settembre.