The Golden Cage, la star di Sabrina Kiernan Shipka protagonista della nuova serie Hulu

Rivedremo presto Kiernan Shipka in Riverdale, dove tornerà a indossare i panni di Sabrina Spellman, ma ma l'attrice dell'Archieverse sarà presto anche protagonista di una nuova serie tv targata Hulu, The Golden Cage.

Se vi mancano Le Terrificanti Avventure di Sabrina ci sono tante serie tv che potreste vedere (qui ad esempio trovate 8 serie come Le Terrificanti Avventure di Sabrina), ma se a mancarvi è proprio Kiernan Shipka, sappiate che oltre alla sesta stagione di Riverdale avrete presto una nuova occasione per rivederla.

La piattaforma di streaming Hulu produrrà The Golden Cage, progetto seriale ideato e scritto da Oskar Nordmark, uno dei finalisti dei Page Awards, e con Susanna White (The Deuce, Billions) come regista del pilot.

Ancora in cerca di uno showrunner, The Golden Cage è descritto come un incrocio tra la serie tv Suits e il film di Oliver Stone Wall Street, e racconta le vicende di una donna (interpretata da Shipka) e di ciò che è disposta a fare per avere successo tra le mura di Wall Street, incluso camuffare il suo passato.

Tra i suoi produttori figurano anche Adam Rodin (Interrogation - Colpo esplosivo) e Darryl Taja (The Perfect Guy), oltre a Nordmark, White, Eric D'Arbeloff e Howard Cohen di Roadside.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto, né sappiamo quando potrebbero iniziare le riprese.