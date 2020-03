The Good Doctor 4: nella serie non torneranno due volti noti del cast - Aggiornata

Appena un mese fa abbiamo appreso della quarta conferma per The Good Doctor, il medical drama con protagonista Freddie Highmore, ma purtroppo nella prossima stagione due attori non torneranno sul set. Per scoprire chi, fate un "salto" con noi, ma attenzione agli spoiler.

Il 3 aprile Rai 2 manderà in onda gli episodi 13 e 14 della terza stagione, doppiati prima che gli Studios chiudessero a causa dell'emergenza COVID-19, mentre la scorsa notte è stato trasmesso oltreoceano l'atteso season finale.

Nel finale strappalacrime in due parti vedremo l'intero personale del St. Bonaventure alle prese con un'altro tipo di emergenza, stavolta naturale: un violento terremoto ha colpito la città di San Jose e tra le numerose vittime della tragedia c'è anche il dottor Neil Mendelez.

Le gravi ferite interne riportate dal personaggio di Nicholas Gonzalez gli sono infatti costate la vita, ma fortunatamente prima di spegnersi è riuscito a dire addio l'ex capo Aaron Glassman, l'ex fidanzata Audrey Lim e a Claire Browne, cui era profondamente legato. L'attore ha commentato così la sua uscita di scena:

"Una parte di me è rattristata dal dover dire addio ad un personaggio che rispetto profondamente e in un certo senso sento che avrei potuto dare ancora tanto, ma purtroppo non ne avrò l'opportunità. Per me è stata una benedizione lavorare in questo show, al fianco di persone che negli anni hanno visto nascere e crescere la mia famiglia, e la considero come una delle più belle esperienze della mia vita. Sono triste all'idea di andarmene, ma non vedo l'ora di scoprire quello che mi attende."

Altro membro del cast cui diremo addio sarà Jasika Nikole che dopo la rottura tra la sua Carly Lever e l'ormai ex-fidanzato, il protagonista Shaun Murphy, non sembra ritornerà nella prossima stagione, almeno non come membro titolare.