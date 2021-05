The Good Doctor, ABC rinnova la serie con Freddie Highmore per una quinta stagione

Buone notizie per i fan di Shaun Murphy: il medical drama di ABC con protagonista Freddie Highmore, The Good Doctor, è stato rinnovato dal network per una quinta stagione.

Maggio è da sempre il mese della verità per i network e i propri progetti seriali, e come al solito in questi giorni ci si trova davanti a cancellazioni e rinnovi più o meno inaspettati.

Di inaspettato, tuttavia, il rinnovo di The Good Doctor ha molto poco, dato che la serie di ABC è tra i medical drama più apprezzati, e la quarta stagione non ha fatto registrare numeri preoccupanti: si parla infatti sì di un calo del 30% rispetto alla terza stagione, con una media di 4.23 milioni di spettatori e uno 0.6 un po' striminzito di rating, ma si tratta comunque della terza serie drammatica più vista della stagione per il canale dopo Station 19 e Grey's Anatomy.

Una quinta stagione di The Good Doctor, dunque, rientra perfettamente nelle aspettative degli spettatori (e del network).

La serie ha come protagonista Shaun Murphy, il dottore titolare interpretato da Freddie Highmore. Nel cast troviamo anche Antonia Thomas (Claire Browne), Richard Schiff (Aaron Glassman), Hill Harper (Marcus Andrews), Fiona Gubelmann (Morgan Reznick), Christina Chang (Audrey Lim), Will Yun Lee (Alex Park), Noah Galvin (as Asher Wolke) e Bria Samoné Henderson (Jordan Allen).

Nel marzo 2020, quando scoppiò la pandemia anche negli Stati Uniti, la produzione di The Good Doctor e altri medical drama donarono materiale sanitario agli ospedali per combattere il Coronavirus.