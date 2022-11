The Good Doctor: Brandon Larracuente promosso a membro del cast regolare

The Good Doctor è uno dei medical drama più amati del momento. Il giovane dottore interpretato da Freddie Highmore, ha saputo catturare la sensibilità di tantissime persone. Per la nuova stagione sono previste diverse new entry tra cui Brandon Larracuente nei panni del Dottor Danny Perez.

The Good Doctor, nel corso delle stagioni, ha saputo crearsi un folto gruppo di sostenitori. Fin dalla sua origine ha saputo differenziarsi dal resto dei medical drama raccontando la storia di affermazione di un giovane medico affetto da autismo. La malattia non è diventata un limite ma anzi, un punto di forza per arrivare dove gli altri non possono riuscirci. Nel corso delle stagioni tantissimi personaggi si sono avvicendati tra le corsie dell'ospedale.

Già nei primi episodi della sesta stagione si è fatto notare il personaggio di Danny Perez uno dei vecchi tirocinanti diventato dottore in chirurgia. Il personaggio, interpretato da Brandon Larracuente è stato promosso a membro regolare della serie dopo diverso tempo passato come "ricorrente". Dopo il ritorno di The Good Doctor su Netflix a gennaio, la serie ha raggiunto il successo sperato arrivando a realizzare anche una sesta stagione.

Mentre The Good Doctor sembra andare a gonfie vele, Grey's Anatomy pare sembra stia iniziano a mostrare gli acciacchi del tempo. Nonostante ciò il supervisore ABC Simran Sethi ha parlato di ritiri e nuovi ingressi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!