The Good Doctor: Daniel Dae Kim avrà un ruolo importante nella seconda stagione

Il portale TV Line ha annunciato in esclusiva che Daniel Dae Kim, produttore esecutivo dell'apprezzata serie The Good Doctor, si appresta ad avere un ruolo "attivo" e molto importante all'interno della seconda stagione.

Daniel vestirà i panni del Dr. Jackson Han, nuovo capo del dipartimento di chirurgia. Il suo debutto avverrà nel quindicesimo episodio del nuovo arco narrativo e darà uno scossone alla vita lavorativa di Shaun Murphy, mettendo a rischio la sua carriera da medico. La puntata sarà diretta nientemeno che dal giovane protagonista dello show Freddie Highmore.

Si tratta del suo primo impegno attoriale di profilo dopo l'uscita di scena da Hawaii Five-0. Daniel ha commentato in questo modo la notizia: "Da grande fan dello show, sono entusiasta di lavorare davanti alla macchina da presa con un cast così gentile e talentuoso. David e io abbiamo cercato a lungo l'occasione giusta per il mio ingresso in scena ed abbiamo trovato un personaggio dinamico e sorprendente. Sarà un grande onore essere diretto da Freddie Highmore, che sta dimostrando di avere un grande talento anche come regista"

La seconda stagione di The Good Doctor tornerà ad essere trasmessa su ABC a partire da lunedì 14 gennaio. Il medical drama ha ottenuto un grande successo anche in Italia ed i nuovi episodi torneranno in onda su Rai Due a partire dal 14 febbraio.