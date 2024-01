The Good Doctor, due nuove aggiunte al cast dell'ultima stagione: ecco i nomi

Nuove aggiunte al cast di The Good Doctor: Kayla Cromer e Wavyy Jonez entrano a far parte di quella che sarà la stagione finale della serie ABC e Sony Pictures Television, in onda dal 20 febbraio sulla rete americana. Quali saranno i loro ruoli?

Cromer interpreterà Charlene 'Charlie' Lukaitis, una studentessa al terzo anno di medicina che non vede l'ora di lavorare con il suo eroe, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore). Come Shaun, Charlie è autistica e il dottor Murphy è diventato il suo idolo da quando ha visto il video virale dove lo sivede salvare la vita di un ragazzo all'aeroporto di San Jose. Indipendente e piena di energie, la sua passione per la chirurgia è pari solo al suo amore per Taylor Swift (che tral'altro potrebbe essere una superospite di Sanremo 2024, secondo l'indizio lanciato da Amadeus).

Jonez invece indosserà i panni di Dominick 'Dom' Hubank, un altro studente di medicina del terzo anno che vede in questa rotazione chirurgica l'ultimo passo per diventare il medico di famiglia nella sua comunità dove i servizi sono inadeguati. Ma questo ex giocatore di football capirà di non essere forte come sembra nel momento in cui si troverà a svenire alla vista del sangue. Dom dovrà superare la sua emofobia e per farlo avrà bisogno dell'aiuto dei suoi colleghi e dell'amico Charlie. In attesa della stagione finale della serie ABC, a cui non farà seguito uno spin-off come programmato inizialmente, riprendiamo da dov'eravamo rimasti con la nostra spiegazione del finale di stagione di The Good Doctor.