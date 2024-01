The Good Doctor finirà con la settima stagione: l'annuncio di ABC

ABC ha rinnovato The Good Doctor per una settima stagione : il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni del medico autistico Shaun Murphy dirà molto presto addio al suo affezionato pubblico.

La settimana stagione di The Good Doctor sarà l'ultima: ad annunciarlo è stata l'emittente televisiva ABC. Tutte le cose belle finiscono e The Good Doctor, dal 2017, ha saputo appassionare milioni di telespettatori: "The Good Doctor è stata un'opportunità unica nella vita, ma è ora di dire addio - si legge in una nota congiunta dei produttori esecutivi David Shore, Liz Friedman e Erin Gunn - siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e del messaggio di cui abbiamo avuto il privilegio di far parte. Non vediamo l'ora di concludere la serie con il finale che tutti voi meritate. Grazie a tutti".

Ma quando uscirà la settimana e ultima stagione di The Good Doctor? Il primo episodio dello show con Highmore andrà in onda il prossimo 20 febbraio sulla rete americana ABC. Ma si tratta davvero di un addio? Pare proprio di sì: sebbene da parte di ABC ci fosse l'intenzione di cavalcare l'onda del successo del medical drama,il backdoor pilot del potenziale spin-off The Good Lawyer non ha portato a un concreto interesse da parte della rete di produrre di una prima stagione.