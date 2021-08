The Good Doctor su Netflix, quando esce la prossima stagione?

La terza stagione di The Good Doctor si è conclusa con un intenso finale in due parti ed ha incluso anche un’inaspettata morte. Molte cose sono successe nelle vite del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) e del resto del personale dell'ospedale St. Bonaventure. Fortunatamente, i fan hanno ancora molto da aspettarsi dalla quarta stagione.

Purtroppo, non tutto il cast di The Good Doctor tornerà per la quarta stagione. Come i fan sanno, il chirurgo Neil Melendez, interpretato da Nicholas Gonzalez, è morto a causa di gravi lesioni interne. Poco dopo il finale della terza stagione, TVLine ha anche annunciato che l'attrice Jasika Nicole non sarebbe tornata nei panni della dottoressa Carly Lever.



Inoltre i fan sono rimasti con il fiato sospeso quando il Dr. Alex Park (Will Yun Lee) ha detto che aveva intenzione di trasferirsi in Arizona per stare più vicino alla sua famiglia e per finire alla dottoressa Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) è stato detto che la sua carriera era finita mentre cercava di salvare la vita di un paziente.



Ma il creatore dello show, David Shore, ha rapidamente chiarito le cose sul futuro di questi due personaggi:



“Non credo che il dottor Park se ne andrà. Non credo che la dottoressa Morgan se ne andrà. Ma ci saranno cambiamenti per quei personaggi come risultato delle cose che sono accadute loro e delle esperienze che hanno avuto”.



Al momento, i fan possono stare tranquilli che Freddie Highmore, Antonia Thomas, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Christina Chang, Hill Harper, Richard Schiff e Paige Spara riprenderanno tutti i loro ruoli.



Beau Garrett tornerà a interpretare l'avvocato Jessica Preston, e verranno introdotti anche quattro nuovi dottori in lizza per le posizioni di specializzandi in chirurgica, che Shaun supervisionerà. I nuovi arrivati includono la dott.ssa Olivia Jackson (Summer Brown), il dott. Asher Wolke (Noah Galvin), il dott. Enrique Guerin (Brian Marc) e il dott. Jordan Allen (Bria Samoné).

Ma quando arriverà su Netflix la quarta stagione? Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, in Italia la prima parte della stagione (episodi nº 1-10) è stata trasmessa in prima visione assoluta su Rai 2 e la seconda parte (episodi nº 11-20) sarà trasmessa dal 15 ottobre 2021.

Solo dopo questo passaggio in chiaro The Good Doctor 4 arriverà su Netflix e viste le tempistiche ciò non accadrà sicuramente prima del 2022.

The Good Doctor è stata rinnovata per una quinta stagione perciò non ci resta che attendere per scoprire come proseguiranno le avventure di Shaun e dei suoi colleghi.