The Good Doctor, un personaggio importante lascia a sorpresa lo show: ecco chi é

The Good Doctor sta per salutare inaspettatamente un personaggio della serie tv ABC creata da David Shore, famoso per esser stato l'ideatore di Doctor House - Medical Division. La notizia è trapelata nelle ultime ore e ha preso alla sprovvista i fan dello show che si basa sull'omonima serie tv sudcoreana Good Doctor.

Come ha confermato Deadline, Osvaldo Benavides, appena promosso nel cast principale della serie nel ruolo del dottor Mateo Rendon Osma dopo essersi unito allo show come guest nel finale della quarta stagione, lascerà lo show. Il mese scorso lo showrunner aveva invece annunciato il possibile ritorno di un personaggio in The Good Doctor.



Nell'episodio iniziale Mateo incontra il team di San Jose St. Bonaventure, assistendoli in una missione in Guatemala. In seguito ad una relazione romantica con il primario di chirurgia di St. Bonaventure, la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang), Mateo viene assunto come nuovo chirurgo al St. Bonaventure all'inizio della quinta stagione ma a causa di problemi legali era mantenuto sotto la supervisione del dottor Marcus Andrews (Hill Harper). Tuttavia 'alcune azioni avventate durante la sua permanenza torneranno a perseguitarlo e potrebbero complicare le cose'.



Come verrà gestita la sua uscita di scena è ancora un'informazione ignota. The Good Doctor racconta le vicende del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), un giovane chirurgo affetto da autismo e dalla sindrome del savant, che continua ad usare le sue straordinarie doti mediche nell'unità chirurgica del St. Bonaventure Hospital. Mentre cerca di dimostrare il suo grande talento ai colleghi, Murphy cerca di relazionarsi con il mondo.



