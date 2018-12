The Good Doctor: le prime immagini dal set della seconda stagione

TVLine ha pubblicato le prime immagini che provengono dal set della seconda stagione di The Good Doctor, serie tv creata da David Shore e basata sul serial sudcoreano Good Doctor. Lo show è andato in onda in Italia sulla Rai mentre negli USA è in programmazione su ABC. Il primo episodio della seconda stagione andrà in onda il 21 gennaio.

Le foto in anteprima mostrano i personaggi di Shaun, Lea e Glassman in un momento di relax in quella che pare sia un'immagine di una sequenza del dodicesimo episodio. Sono ancora tante le domande che i fan si pongono, soprattutto alla luce del finale di stagione.

The Good Doctor segue le vicende di Shaun Murphy, un giovane specializzando di chirurgia affetto da autismo e Sindrome del savant, che proviene da una cittadina del Wyoming, nella quale ha vissuto un'infanzia travagliata.

Decide quindi di trasferirsi nel prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital, in California.

Il cast dello show è composto da Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Chuku Modu e Hill Harper.

Freddie Highmore è conosciuto per i suoi ruoli da attore bambino in film come La fabbrica di cioccolato e Neverland - Un sogno per la vita.

Ha interpretato negli ultimi anni il ruolo di Norman Bates nella serie Bates Motel, terminata nel 2017.