The Good Doctor, lo showrunner anticipa il possibile ritorno di un personaggio

Mentre attendiamo l'uscita della quinta stagione di The Good Doctor, lo showrunner della serie ABC David Shore commenta le possibilità del ritorno di un personaggio molto amato dai fan.

Nel finale della quarta stagione di The Good Doctor abbiamo infatti dovuto salutare la Dottoressa Claire Browne interpretata da Antonia Thomas, che aveva deciso di lasciare il St. Bonaventure Hospital di San Jose per andare a prestare servizio in una clinica in Guatemala.

Thomas, all'epoca, descrisse l'addio allo show come permanente, ma stando a quanto affermato dallo showrunner di The Good Doctor David Shore, questo non escluderebbe una sua breve apparizione ogni tanto...

"C'è qualche possibilità che Antonia Thomas torni in The Good Doctor nei panni di Claire in tempo per il matrimonio di Shaun e Lea? O almeno che faccia una comparsata durante la stagione?" ha chiesto una fan, e la risposta di Shore è arrivata repentina sulle pagine di TV Line:

"Dio, lo spero! Non sono qui per farvi promesse che non posso mantenere, ma lei vuole tornare, e noi vogliamo che torni... Troveremo una scusa per averla di nuovo in uno o due episodi qui e là!"

Sembra dunque che i fan di Claire possano ancora sperare di rivedere il proprio personaggio preferito nella nuova stagione di The Good Doctor, anche se il quando e il come sono ancora tutti da decidere.