The Good Doctor, spiegazione del finale di stagione su Netflix

The Good Doctor è sbarcata su Netflix con le sue prime tre stagioni, mentre negli Stati Uniti si è trasmessa la quarta. Gli spettatori hanno accolto molto bene lo show che vede come protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy. Si chiedono ora cosa aspettarsi dal futuro. Vediamo come si è conclusa la terza stagione.

Nel finale di stagione diviso in due parti sono accadute molte cose. Nel primo dei due episodi seguiamo Aaron Glassman, il dottor Neil Melendez e Lea DiLallo nella birreria di una ex paziente di Melendez, Marta. In questo luogo si sta infatti tenendo una raccolta fondi per la ricerca sul cancro. I tre vengono portati a fare un giro e a vedere l'impianto della birreria dalla padrona di casa. Tuttavia improvvisamente un terremoto fa tremare la terra, e i fusti cadono, schiacciando Glassman, Melendez e la DiLallo. Tra i tre Melendez appare subito molto grave. All'apparenza solo lievemente ferito, infatti, il dottore ha in verità riportato gravi lesioni interne, che lo porteranno ad una ischemia intestinale, condizione che porta rapidamente alla morte. Diciamo dunque, a sorpresa, addio al medico nell'ultimo episodio, e con noi anche Claire, che perde la persona di cui è innamorata.

Ma non solo Neil potrebbe lasciarci. Infatti anche il dottor Alex Park potrebbe non tornare. Nel finale di stagione il medico ha eseguito un intervento all'aorta al giovane Casey, un adolescente colpito da una trave di acciaio. Purtroppo l'operazione non va a buon fine, ma è un'altra la cosa che colpisce Park. Infatti, poco prima di morire, il ragazzo lo scambia per suo padre, e gli confessa che è felice di averlo lì e che vorrebbe ricucire i rapporti con lui prima di morire, rapporti distrutti da un errore. Questo risveglia qualcosa nella coscienza di Alex Park, che a fine episodio chiama la moglie e il figlio per comunicargli che sarebbe tornato a vivere a Phoenix con loro.

Non dimentichiamo il dottor Shaun Murphy però. Avventure anche per lui in questo finale di stagione, in cui rischia molto per salvare Vera, la donna rimasta impalata da un'armatura. Per salvarle la vita Shaun esegue un'amputazione rapidissima alla gamba, mentre Lea è in ascolto. Quando poi Murphy riemerge dalle macerie, ad attenderlo trova proprio Lea. La donna, che l'aveva precedentemente rifiutato, gli dice adesso di amarlo, e che si è resa conto che lui la rende migliore.

Triste, invece, la vicenda che coinvolge Morgan Reznick. La dottoressa, dopo aver tentato di nascondere la sua artrite reumatoide ai suoi superiori per gran parte della stagione, si sottopone a un'operazione di sinovectomia per salvare proprio l'uso delle mani. Ovviamente dopo l'operazione le viene raccomandato assoluto riposo. Tuttavia una donna che ha bisogno di un'operazione immediata per una gravidanza ectopica si presenta al St.Bonavenure, e in assenza di medici che possano operarla, la Reznick decide di effettuare l'intervento con le mani ancora doloranti. L'operazione va a buon fine, tuttavia Marcus Andrews le dice che le sue mani, a causa di questo sforzo compiuto troppo precocemente, potrebbero ora non guarire mai. Dunque la sua carriera sarebbe compromessa.

Insomma, un finale pieno di eventi, che vede l'uscita di scena di diversi personaggi. Adesso gli spettatori si chiedono quando uscirà la prossima stagione di The Good Doctor su Netflix, mentre Rai 2 ha già mandato in onda le prime dieci puntate della quarta. Nell'attesa di novità, noi vi consigliamo 5 serie TV da guardare su Netflix.