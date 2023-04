The Good Doctor e Station 19: ABC rinnova le due serie per la settima stagione

Come confermato da Deadline, ABC ha rinnovato per la Stagione 7 sia The Good Doctor, il medical drama con protagonista Freddie Highmore, sia Station 19, serie con al centro la celebre squadra di pompieri che raggiungerà il traguardo del 100esimo episodio nella stagione 2023/2024. Quest'ultima, inoltre, avrà dei nuovi showrunner a bordo.

Il network, infatti, ha confermato che Zoanne Clack e Peter Paige saranno i nuovi showrunner e produttori esecutivi di Station 19, dopo che Deadline ha rivelato che Krista Vernoff si è dimessa da questo show e da Grey's Anatomy. Negli ultimi anni, lo spin-off di Grey's Anatomy ha ottenuto un buon successo di pubblico, ed è stata rinnovata di volta in volta proprio come la serie madre.

La Clack era già produttrice esecutiva e di sceneggiatrice capo di Station 19 sotto la guida della Vernoff, e questa sarà la sua seconda promozione in otto mesi. La Clack è entrata a far parte dello show in agosto, in seguito alle polemiche legate a un insulto razziale usato da un personaggio razzista e presente in una bozza di sceneggiatura, che ha messo in luce questioni razziali da tempo irrisolte nello show. Clack condividerà il ruolo con il co-creatore di The Fosters e Good Trouble, Paige, che si è unito allo show nel 2020 durante la quarta stagione come regista ed è diventato produttore esecutivo dalla sesta stagione.

The Good Doctor, che ha debuttato sul network nel 2017, ha come protagonista Freddie Highmore nei panni del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome del savant che lavora nel reparto di chirurgia del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

Se il médical drama ha ricevuto un atteso rinnovo, non c'è stato alcun aggiornamento sull'eventuale spin-off The Good Lawyer, dopo l'episodio banco di prova andato in onda nel corso della sesta stagione e che vedeva protagoniste Felicity Huffman e Kennedy McMann.

The Good Doctor rimane una delle serie più viste nelle reti tradizionali.