The Good Doctor: ecco il trailer del potenziale spin-off The Good Lawyer

Al termine dell'episodio della scorsa notte di The Good Doctor, la ABC ha diffuso in streaming il trailer del prossimo episodio, che andrà in onda il 13 marzo, e che in pratica sarà un episodio pilota incorporato nella serie madre per un potenziale spin-off intitolato The Good Lawyer con Felicity Huffman e Kennedy McMann. Date un'occhiata!

Kennedy McMann, star di Nancy Drew, e Felicity Huffman, vincitrice di un Emmy per Desperate Housewives, saranno le guest star dell'episodio e qui introdurranno i loro personaggi, che potrebbero essere i protagonisti di The Good Lawyer se il legal drama venisse approvato e ordinato come serie completa.

Nell'episodio The Good Lawyer, scritto dai co-showrunner di The Good Doctor David Shore e Liz Friedman e diretto da Ruben Fleischer (regista di Zombieland, Venom e Uncharted), il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) cerca una rappresentanza legale e si affida a una giovane e promettente avvocatessa, Joni DeGroot (McMann), affetta da disturbo ossessivo compulsivo.

La Huffman, al suo ritorno alla recitazione dopo lo scandalo legato alla vicenda relativa all'ammissione al college della figlia, interpreta Janet Stewart, un'apprezzata avvocatessa e socia dello studio legale che nel corso degli anni ha rappresentato il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) in diverse questioni legali, per cui si rivolge a lei per rappresentare il suo amato pupillo. Ma quando Shaun dichiara di volere che sia Joni a rappresentarlo, Janet è costretta a lasciare che sia lei ad occuparsi del caso.

Il trailer mostra il primo incontro di Shaun con Janet e Joni e fa luce sul caso di malasanità per cui è stato citato in giudizio. Sony Pictures TV ha co-prodotto l'episodio con ABC Signature.