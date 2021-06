The Good Fight 5, sono in arrivo cambiamenti per Diane Lockhart nel nuovo trailer

La quinta stagione di The Good Fight è in uscita il 24 giugno in USA ed in vista della premiere ecco un nuovo trailer che anticipa ciò che dobbiamo aspettarci dallo spin-off della serie televisiva The Good Wife.

Il promo di due minuti che potete vedere qui sopra ci mostra la nuova aggiunta al cast Mandy Patinkin che interpreta Hal Wackner, un normale cittadino di Chicago che decide di aprire un'aula di tribunale nel retro di una copisteria.



Nel frattempo, Diane Lockhart di Christine Baranski è costretta a chiedersi se sia appropriato per lei aiutare a gestire uno studio legale afroamericano con Liz (Audra McDonald's) sulla scia delle dimissioni di Adrian (Delroy Lindo) e Lucca (Cush Jumbo). A giudicare dal video qui sopra, la risposta a questa domanda sembra essere un sonoro no.



La produzione della quarta stagione è stata interrotta in anticipo a causa della pandemia di COVID-19, il che significa che è terminata tre episodi prima del previsto e non ha consentito un commiato adeguato a Lucca e Adrian, cosa che avverrà nei nuovi episodi.



La prossima stagione affronterà la discriminazione contro le persone di colore, la mancanza di diversità sul posto di lavoro, le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19 e altro ancora.

Il trailer anticipa anche l'arrivo di Del Cooper (Wayne Brady) un comico diventato dirigente di un importante servizio di streaming che intreccia la sua vita con gli avvocati dello studio, professionalmente e romanticamente.



Oltre a Baranski, McDonald e Patinkin, la quinta stagione di The Good Fight vedrà protagonisti anche Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi, Zach Grenier e Charmaine Bingwa.



La quinta stagione composta da dieci episodi debutterà giovedì 24 giugno su Paramount+ in USA mentre in Italia la serie è disponibile su TIM Vision ed anche la quinta stagione, presumibilmente, approderà in streaming online o su smart TV, tablet e smartphone molto presto. Vi lasciamo con la nostra recensione della quarta stagione di The Good Fight e con l'intervista a Julianna Margulies che pensava di tornare a recitare in The Good Fight.