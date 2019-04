The Good Fight: lo show rinnovato per una quarta stagione

The Good Fight è stata rinnovata ufficialmente per una quarta stagione da CBS All Access. La conferma arriva da Variety. Il legal drama, prodotto e diretto da Michelle King e Robert King, è attualmente alla terza stagione, in onda sul network digitale Eye. Lo show, spin-off di The Good Wife, vedrà proseguire la trama in un ciclo di nuovi episodi.

Lo show 'continua ad essere una serie originale di punta per il servizio' ha affermato Julie McNamara, vicepresidente esecutivo dei contenuti originali di CBS All Access.

"I suoi visionari creatori, Robert e Michelle King, e il cast straordinario continuano ad esplorare il clima culturale con intuito, umorismo e coraggio, e non vediamo l'ora di vedere in che direzione andranno i personaggi".



Nell'attuale terza stagione, Diane Lockhart (Christine Baranski) sta cercando di capire quanto sia possibile resistere ad un'amministrazione folle. Ricordiamo che Diane Lockhart, all'inizio dello show, ha dovuto abbandonare la finanziaria di The Good Wife e unirsi a Lucca Quinn in uno dei più importanti studi legali di Chicago.

Nel cast anche Delroy Lindo, Audra McDonald, Rose Leslie e Sarah Steele, con Michael Sheen unito al cast da qualche mese.

Ricordiamo che qualche settimana fa Julianna Margulies pensava di tornare nello spin-off salvo poi ricredersi, visto che gli autori avevano in mente altre storie per The Good Fight.