The Good Mothers, di cosa parla la nuova serie italiana su Disney+?

Un orgoglio italiano che ha conquistato il nostro pubblico ma anche quello internazionale: parliamo della serie The Good Mothers. A vincere, letteralmente, è stata la trama avvincente e la 'stratificazione' e profondità dei personaggi protagonisti. Ma di cosa parla lo show?

Nella sinossi ufficiale della serie Disney+ leggiamo:

"Basata su una storia vera, The Good Mothers ripercorre le vicende di Denise, figlia di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce, tre donne che osano contrapporsi alla ‘ndrangheta. Ad aiutarle la P.M. Anna Colace che, appena arrivata in Calabria, ha un’intuizione: per poter abbattere i clan della ‘ndrangheta, è necessario puntare alle donne. È una strategia che comporta grandi rischi: la ‘ndrangheta è nota e temuta per il suo pugno di ferro e il potere insidioso. The Good Mothers segue Denise, Giuseppina e Maria Concetta nel loro tentativo di affrancarsi dal potere criminale e collaborare con la giustizia".

Nel cast troviamo (con i relativi personaggi):

Gaia Girace: l'attrice di L'Amica Geniale interpreta Denise Cosco

Valentina Bellè: interpreta Giuseppina Pesce

Simona Distefano: interpreta Maria Concetta Cacciola

Micaela Ramazzotti: interpreta Lea Garofalo

Barbara Chichiarelli: interpretaAnna Colace

Francesco Colella: interpreta Carlo Cosco

Andrea Dodero: interpreta Carmine Venturino

Qualche giorno fa, il 5 Aprile, The Good Mothers è uscito su Disney+, dopo essere stato presentato in anteprima alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, vincendo la Berlinale Series Award.