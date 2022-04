The Good Mothers, Disney+ annuncia il cast della serie originale italiana

Attraverso un comunicato, Disney+ ha annunciato ufficialmente i nomi del cast della nuova serie originale italiana The Good Mothers, che racconta la storia della 'ndrangheta da un punto di vista totalmente femminile, attraverso lo sguardo di quelle donne che hanno osato sfidarla e non hanno abbassato la testa.

Le riprese della serie si stanno svolgendo tra Roma, Milano e la Calabria.

The Good Mothers è intepretata da Gaia Girace - su Everyeye recuperate la recensione di L'amica geniale 3 - nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra - La serie) nel ruolo di Anna Colace, Francesco Colella (Trust) nei panni di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) nel ruolo di Carmine e Micaela Ramazzotti (La pazza gioia) nei panni di Lea Garofalo.



Un'opera 'corale e sfaccettata che racconta la vera storia di tre donne, cresciute all'interno dei più feroci e ricchi clan della 'ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla. Dovranno quindi combattere con le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli'.



The Good Mothers è basata sull'omonimo bestseller del giornalista Alex Perry e sceneggiata da Stephen Butchard, con la regia di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso.

La storia racconta di una giovane pm, Anna Colace (Chichiarelli), che ha l’intuizione di attaccare la ‘ndrangheta facendo leva sulle sue donne, le mogli e le madri dei boss. La vicenda inizia con la scomparsa di Lea Garofalo (Ramazzotti), colei che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco (Colella) per sfuggire alla sua morsa e assicurare alla figlia Denise (Girace) una vita lontano da quell’ambiente. Il racconto si allarga alle storie di Giuseppina Pesce (Bellè) e Concetta Cacciola (Distefano).



