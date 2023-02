The Good Mothers onore italiano: la serie Disney Plus vince al Festival di Berlino!

A pochi giorni dal debutto del trailer ufficiale di The Good Mothers, che ha coinciso con la presentazione dei primi episodi durante il Festival di Berlino 2023 attualmente in corso, arriva la notizia che speravamo di potervi dare.

In queste ore infatti The Good Mothers è stato scelta come vincitrice del primo Berlinale Series Award, premio inaugurale del Festival di Berlino dedicato al mondo delle serie televisive nonché il primo premio di prestigio che un festival cinematografico 'di serie a' istituisce appositamente per il piccolo schermo. La giuria, composta dalla scrittrice Mette Heeno, dall'attore André Holland e dalla fondatrice degli yes Studios Danna Stern, ha motivato la propria decisione con la seguente dichiarazione:

“The Good Mothers ci ha catturato con i suoi personaggi stratificati, che sono trattati con cura e che si evolvono davanti ai nostri occhi. Eravamo commossi, ansiosi e, a tratti, senza fiato. I creatori della serie sono stati meticolosi nel ricreare un mondo autentico e dettagliato, presentato da un cast stellare, con performance che hanno fatto battere forte i nostri cuori”.

La giuria ha anche assegnato una Menzione Speciale alla serie norvegese Arkitekten. Una grande settimana, dunque, per a serialità televisiva, dato che proprio in questi giorni La legge di Lidia Poët è arrivata terza nella classifica globale di Netflix per le serie tv in lingua non inglese più viste al mondo.

The Good Mothers uscirà su Disney Plus dal 5 aprile prossimo.