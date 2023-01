The Good Mothers: la serie Disney+ Italia sulle donne contro la Ndrangheta va a Berlino

La nuova serie italiana The Good Mothers, prodotta e distribuita in esclusiva da Disney Plus, debutterà in anteprima mondiale in concorso nella sezione “Berlinale Series” alla 73° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

La serie, che è candidata anche al “Berlinale Series Award”, premio istituito quest’anno e il primo dedicato alla serialità nella storia del Festival tedesco, si è mostrata oggi col primo poster, che potete trovare in calce all'articolo.

The Good Mothers, che arriverà prossimamente su Disney+ e che racconta la ‘Ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla, è interpretata da Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.

Basato sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, The Good Mothers è un'opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘Ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

Con The Good Mothers, dunque, sembra destinato a continuare il rinascimento delle serie tv italiane: in attesa del trailer, ammirate la locandina disponibile qui sotto.