The Good Place: diamo un'occhiata alle nuove immagini della quarta stagione

L’acclamata serie comedy The Good Place si avvia alla conclusione con la quarta stagione e presto dovremo salutare Eleanor (Kristen Bell) e tutto il suo strampalato gruppo di amici. Nell'attesa dei nuovi episodi, sono state pubblicate alcune immagini della premiere che ci portano a fare qualche ipotesi su cosa possiamo aspettarci.

La buona notizia è che, come potete vedere in calce all’articolo, tornano i personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in questi anni. Vediamo, infatti, Eleanor, Tahani (Jameela Jamil), Jason (Manny Jacinto), Michael (Ted Danson), e Janet (D’Arcy Carden). Qualcuno, però, avrà già notato un’assenza in questo elenco. Si tratta di Chidi (William Jackson Harper), che nel finale della scorsa stagione aveva chiesto che la sua memoria venisse resettata. Dov’è finito, dunque?

Per ora, possiamo ipotizzare che Elanor continuerà ad aiutare Michael nella gestione del Good Place, dato che la vediamo seduta alla scrivania del suo amico ‘architetto’. Nelle immagini, compaiono spesso Tahani e Jason, segno che probabilmente il loro arco narrativo occuperà abbastanza spazio nell’episodio.

Di sicuro questa quarta stagione chiuderà tutte le storie e c’è da prepararsi ad essere sorpresi dal risultato, dato che in passato lo show non ha avuto paura di prendere scelte coraggiose, basti pensare al twist del finale della prima stagione. Mike Schur, il creatore della serie, ha anche anticipato che compariranno nuovi personaggi.

The Good Place tornerà sulla NBC il 26 settembre.