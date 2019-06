The Good Place terminerà ufficialmente con la quarta stagione

Nei mesi scorsi è stato annunciato l'arrivo di una quarta stagione di The Good Placee, acclamata serie comedy con Kristen Bell e Ted Danson che, stando ad un nuovo report di Entertainment Weekly, terminerà una volta conclusi i nuovi episodi.

"Dopo che The Good Place era stata rinnovata per una seconda stagione, io e lo stavo abbiamo iniziato a programmare, meglio che potevamo, il percorso dello show," ha spiegato il creatore Mike Schur durante un panel tenuto a Los Angeles. "Trovate le idee che volevamo esplorare, ho iniziato a pensare che 4 stagioni - poco più di 50 episodi - fossero la giusta durata. Negli anni abbiamo provato ad andare oltre le 4 stagioni, ma più che altro perché realizzare questo show è una gioia rara e soddisfacente, ma non volevamo spremerla più del dovuto. Detto, questo, la nuova stagione sarà anche l'ultima."

"Sarò per sempre grato a NBC e Universal TV per averci permesso di realizzare The Good Place, e per averci lasciato concludere la nostra schedule" ha continuato Schur. "Sarò per sempre grato anche al team creativo, sia davanti che dietro la macchina da presa, per il loro duro lavoro e la dedizione ad un progetto così particolare."

