The Good Wife: 5 cose che forse non sapevate sulla serie tv

In televisione è piuttosto comune vedere una serie drammatica con protagonisti degli avvocati, ma The Good Wife della CBS aveva una sua nicchia perché, a differenza di altri programmi simili mostrava una storia d'amore avvolta in uno scandalo politico.

Creato da Robert e Michelle King, lo spettacolo è andato in onda per sette stagioni prima di terminare nel 2016. Anche se pensate di essere i più grandi fan della serie tv, ci sono alcune cose interessanti che potreste non sapere. Ecco le 5 curiosità più intriganti:

Lo spettacolo è basato sugli scandali politici di Bill Clinton, Eliot Spitzer e tanti altri: durante un'intervista con Bitter Empire, Michelle King ha spiegato: “Ci è venuta l'idea circa un anno e mezzo fa. C'era stata una cascata di questo tipo di scandali, da Bill e Hillary [Clinton], a Dick Morris, a Eliot Spitzer, per citarne solo alcuni. Penso che siano dappertutto nella nostra cultura." Da quel momento ebbe inizio la storia di The Good Wife. Nessuno dei creatori ha conoscenze di giurisprudenza: Robert King ha sempre ammesso che avrebbero voluto essere degli avvocati perché questo avrebbe reso molto più semplice scrivere lo spettacolo. Michelle King era invece del parere che anche se lo fossero stati, ciò non avrebbe aiutato perché sarebbero partiti sempre da un'idea della storia, ma avrebbero ugualmente parlato con avvocati e consulenti tecnici per renderla più autentica. I produttori non volevano introdurre l'ex di Kalinda nella storia: nel corso di un'intervista con TV Guide, Robert ha ammesso: "Abbiamo introdotto alcuni personaggi che in realtà non erano tanto piacevoli e utili da inserire. Ci stiamo adattando. Dopotutto non era ciò che voleva il pubblico". Questa parte dell'arco narrativo di Kalinda è stata introdotta nella seconda stagione. I creatori hanno ammesso di aver sbagliato nei dettagli quando si trattava di arresti e riprese in tribunale: Robert rivelò: "Ad esempio, abbiamo utilizzato un'immagine stock del tribunale penale, quando in realtà era un tribunale civile. Oppure, a volte abbiamo uno sceriffo della contea di Cook che arresta qualcuno quando avrebbe dovuto farlo la polizia di Chicago. E so che abbiamo sbagliato facendo riferimento ai problemi post-condanna di Peter come appelli ". Ha detto che gli errori erano dovuti a una "tremenda crisi di tempo". Il cast in genere aveva dalle 24 alle 48 ore per imparare le battute prima di filmare un episodio: Josh Charles ammise questo a Deadline: "Dovevamo imparare tutti quei dialoghi legali con 24 ore o 48 ora di preavviso. Ottenevamo una sceneggiatura la sera prima, massimo due sere prima, mentre stavamo girando l'episodio precedente". Insomma, un lavoro incredibilmente estenuante.

Sapevate che nella settima stagione di The Good Wife ci fu anche Jeffrey Dean Morgan? Sapevate, inoltre, che sempre nella settima stagione di The Good Wife Matthew Goode non era un personaggio regolare?