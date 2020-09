The Good Wife: i 5 migliori episodi che non dovete assolutamente perdere

In televisione è piuttosto comune vedere una serie drammatica con protagonisti degli avvocati, ma The Good Wife della CBS aveva una sua nicchia perché, a differenza di altri programmi simili mostrava una storia d'amore avvolta in uno scandalo politico. Ecco, però, quali sono secondo noi i 5 migliori episodi da non perdere:

Uomini pericolosi (episodio 22, stagione 1): impossibile parlare dei migliori episodi di The Good Wife senza parlare di Colin Sweeney. L'assassino di Dylan Baker ha lasciato rapidamente il segno sia su Alicia che nell'intero show e quando si osserva la scena con Alicia che lo trova ammanettato a un'altra donna morta, gli spettatori sapevano che avrebbero avuto una sorpresa inquietante. Nove ore (episodio 9, stagione 2): in un episodio quasi interminabile, Alicia si rende conto che c'è una possibilità che possano ottenere una sospensione dell'esecuzione per aiutare uno dei loro clienti bloccato nel braccio della morte. Tutti quindi si riuniscono di sabato per fare il possibile per battere il tempo. È un'ora intensa e soddisfacente che caratterizza anche il dibattito dal vivo di Peter. Segreti militari (episodio 7, stagione 3): uno degli episodi migliori dell'intera serie. Drammatico al punto giusto con tanto di Alicia che si reca all'Homeland Security. Non manca nemmeno il tanto atteso scontro tra Peter e Will. Insomma un episodio ricco di colpi di scena con la presenza della celebre Elsbeth Tascioni. Squadra rossa, squadra blu (episodio 14, stagione 4): qualsiasi episodio con Elsbeth Tascioni è buono. Ma quando si inseriscono Alicia e Cary contro Will e Diane in un finto processo, volano scintille, anche romantiche. In questo episodio si possono assistere ai primi veri inizi di future (oppure no) storie d'amore. Rivelazione (episodio 5, stagione 5): in uno degli episodi, Will scopre che la donna che ama sta progettando di andarsene per avviare la sua azienda con Cary. La sua reazione? Un licenziamento, lasciando Alicia e Cary a tentare di mettere insieme i pezzi della loro nuova azienda più velocemente del previsto. Ma affari a parte, le ramificazioni emotive di questo episodio lo rendono uno dei più apprezzati di sempre.

Sapevate che nella settima stagione di The Good Wife ci fu anche Jeffrey Dean Morgan? Sapevate, inoltre, che sempre nella settima stagione di The Good Wife Matthew Goode non era un personaggio regolare?