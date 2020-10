The Good Wife: i 5 personaggi più importanti della serie

The Good Wife è una delle serie televisive più apprezzate di sempre. Nonostante sia un'altra serie a tema avvocati e giustizia, è riuscita a farsi apprezzare per la sua originalità e per i suoi intrecci amorosi. Questo ha portato alla presenza di tanti personaggi, ma chi sono i 5 più importanti? Ecco la nostra personale classifica.

Cary Agos: all'inizio faceva parte di una competizione per colpa dell'azienda. Cary per Alicia era considerato un inetto e praticamente tutti gli altri lo hanno iniziato ad odiare. Ma col passare del tempo, è diventato uno dei migliori. Cary aveva le mani in qualche cosa discutibile? Sì, proprio come tutti gli altri nello show. Ma il personaggio era intraprendente. Voleva gestire le cose a modo suo e quando lui e Alicia hanno fondato la loro azienda, è stato chiaro che i pregiudizi iniziali fossero sbagliati. Colin Sweeny: è stato un personaggio fantastico in The Good Wife. Almeno una volta a stagione si è trovato nei guai, generalmente in omicidi. Ma è stato il suo comportamento a rendere il suo personaggio così amato. Nonostante le cattive azioni di cui era stato accusato, Sweeny era così indifferente a ciò che tutti pensavano di lui tranne ad Alicia. C'era una rapporto di Gatto e Topo tra i due che era più come quello di fratello e sorella. Elsbeth Tascioni: l'avvocato che tutti vorremmo avere dalla nostra parte. Ciò che rendeva Elsbeth così brava era quanto fosse preoccupata. Ha praticato e studiato le stesse cose degli altri, ma le sue tattiche erano diverse. Dove la maggior parte vedeva solo bianco e nero, Elsbeth vedeva l'inizio, il centro e la fine. Quando Alicia aveva bisogno di lei, Elsbeth era sempre lì. Non ha giudicato nessuno finché non ha appreso la verità. Era senza paura e avrebbe sfidato il più grande avvocato o le più grandi società senza sudare. David Lee: ciò che rendeva David così speciale era l'essere diretto. In un campo in cui così tanti hanno mentito e manipolato il sistema, David Lee è sempre stato molto attento. Voleva essere il migliore e non stava in silenzio riguardo alla sua posizione o alla mancanza di rispetto che stava ricevendo. Sebbene non sia conosciuta come una commedia, David ha svolto il compito di spalla comica nello spettacolo. Di gran lunga una delle migliori personalità della serie. Alicia Florrick: tutto è iniziato in modo difficile per Alicia interpretata da Julianna Margulies. Ha preso tutto a testa alta e non si è mai tirata indietro. Le sfide che ha dovuto affrontare in aula ancora non potevano eguagliare ciò che doveva affrontare a casa. Quindi, mentre molti degli altri personaggi hanno scelto la via più facile, Alicia è stata costretta a guadagnarsi il rispetto nel modo più duro. Suo marito è stato coinvolto in un grande scandalo e nonostante fosse una madre single, senza lavoro, ha sfruttato la sua laurea in legge al meglio.

Sapevate che nella settima stagione di The Good Wife ci fu anche Jeffrey Dean Morgan? Sapevate, inoltre, che sempre nella settima stagione di The Good Wife Matthew Goode non era un personaggio regolare?