The Good Wife: quella volta che Julianna Margulies rifiutò di partecipare allo spin-off

L'attrice Julianna Margulies, celebre per aver interpretato Alicia Florrick nella serie di successo The Good Wife, avrebbe dovuto prendere parte alla terza stagione dello spin-off The Good Fight realizzato da CBS. La stessa attrice, però, si rifiutò di partecipare e adesso vediamo i motivi.

L'attrice si era definita davvero molto felice all'idea di riprendere il ruolo di Alicia nella serie spin-off The Good Fight, ma dovette poi tirarsi indietro dopo che il network CBS si rifiutò di pagare la cifra richiesta dalla Margulies.

Questo retroscena venne raccontato dalla stessa attrice in occasione di un evento organizzato per promuovere la miniserie di National Geographic The Hot Zone. Pare che gli sceneggiatori avessero anche trovato un modo intelligente per reintrodurre il personaggio di Alicia e questo evento sarebbe durato ben tre episodi.

Tuttavia quando chiese di essere pagata esattamente quanto prevedesse la sua precedente parcella, l'attrice si vide offrire un compenso pari a quello percepito da qualsiasi guest star di The Good Wife e di The Good Fight. Queste furono le sue parole:

"Non sono una guest star; sono stata io a iniziare tutto con The Good Wife. Volevo essere pagata per il mio valore e difendere la parità di retribuzione. Se Jon Hamm fosse tornato per uno spin-off di Mad Men o Kiefer Sutherland avesse accettato di essere nello spin-off di 24, sarebbero stati pagati per quanto valevano".

Dopotutto la stessa Julianna Margulies venne premiata con due Emmy e un Golden Globe proprio grazie alla sua interpretazione di The Good Wife, quindi non aveva tutti i torti a chiedere un compenso più consono alla sua caratura.

