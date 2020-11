The Good Wife: i migliori 5 avvocati della celebre serie televisiva

I fan del dramma legale della CBS The Good Wife sanno che il vero fascino dello spettacolo non è il dramma che si svolge in aula, ma nelle relazioni personali.

La protagonista della serie Alicia Florrick, interpretata da Julianna Margulies, è una casalinga che deve tornare a lavorare quando suo marito, l'avvocato Peter Florrick della contea di Cook, si dimette in seguito ad uno scandalo sessuale di alto profilo.

Le relazioni di Alicia, romantiche e non, sono ciò che guida davvero la popolarità dello spettacolo. Ma ciò non significa che non sia anche un dramma legale intelligente e ben scritto. Il cast principale di The Good Wife è altrettanto abile in aula quanto lo sono nel gestire le loro relazioni. Ecco i migliori 5 avvocati della serie:

Will Gardner: indubbiamente il personaggio preferito dai fan, è interpretato da Josh Charles ed è stato costretto a lasciare lo spettacolo in modo tragico quando è stato colpito e ucciso nel quindicesimo episodio della quinta stagione. Ma prima di allora, questo personaggio aveva una delle trame generali più importanti dell'intera serie: la sua relazione romantica con Alicia Florrick. Vittima della sua relazione con suo marito, non ha mai avuto un vero e proprio lieto fine. Tuttavia, Will è stato uno dei migliori avvocati che la serie avesse da offrire. Si mette davanti alla sua co-fondatrice Diane per la sua capacità di bilanciare un grande argomento legale con una vera connessione umana. È il meglio di Alicia e il meglio di Diane, messi insieme. Diane Lockhart: interpretata da Christine Baranski è un personaggio così formidabile che ha ottenuto il suo spin-off su CBS All Access, The Good Fight. Non sorprende, dal momento che è uno dei fondatori e partner dell'omonima azienda. Diane è la forte battitrice che altri avvocati chiamano quando sono nei guai, compreso il suo co-fondatore e partner Will Gardner. È anche uno dei personaggi più dinamici dello show: la sua storia d'amore con Kurt McVeigh, un repubblicano conservatore, offre a The Good Wife spazio per esplorare lo scontro di opinioni politiche e le diverse sfumature nel tentativo di raggiungere un'intesa tra i punti di vista polari. Alicia Florrick: come protagonista della serie, potrebbe sembrare scontato che sia l'avvocato più abile di tutti. Ma questa è la particolarità di The Good Wife: non è un dramma legale che riguarda solo l'aula di tribunale e la protagonista principale. Alicia eccelle fuori dall'aula di tribunale, nelle deposizioni, negli accordi e negli incontri a porte chiuse, dove la sua capacità di entrare in empatia con le persone funziona davvero. Alicia è un personaggio estremamente popolare, non perché è una supereroina del tribunale, ma perché è così vicina al pubblico dello spettacolo. Cary Agos: l'attore Matt Czuchry ha iniziato la sua carriera nella prima stagione come socio di Alicia Florrick. Durante tutta la serie, a volte è amico e talvolta nemico, ma ciò che non cambia mai è il fatto di essere un formidabile avversario in ufficio e in aula. Alla fine della prima stagione va all'ufficio del procuratore dello Stato e, da lì, prende una strada tortuosa verso il successo. Alla fine, quando lui e Alicia si staccano da Lockhart Gardner per formare una propria azienda, inizia a raggiungere il suo vero potenziale, ma è spesso frenato dal suo impegno nei rapporti personali, specialmente con l'investigatore privato interno di Lockhart Gardner Kalinda. David Lee: socio azionario e responsabile del diritto di famiglia presso Lockhart Gardner, David Lee appare sia nella serie originale della CBS che nello spinoff di CBS All Access The Good Fight. Potrebbe non essere l'uomo più simpatico, ma, quando si tratta di gestire il (quasi) divorzio di Alicia da Peter, porta a termine egregiamente il lavoro. David Lee è un grande battitore presso l'azienda, responsabile di un'enorme percentuale del loro reddito, anche se non va d'accordo con i partner Diane Lockhart e Will Gardner. Tuttavia, questi tipi di conflitti interpersonali non sembrano infastidirlo poiché il denaro è tutto ciò che ama e tutto l'amore di cui ha bisogno.

Sapevate che nella settima stagione di The Good Wife ci fu anche Jeffrey Dean Morgan? Sapevate, inoltre, che sempre nella settima stagione di The Good Wife Matthew Goode non era un personaggio regolare?