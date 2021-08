The Good Wife: avevate mai notato questo dettaglio nei titoli degli episodi?

Ormai da tempo molti fan della serie legal drama The Good Wife hanno già salutato per sempre la serie con l'ultima puntata della settima stagione dello show e ora attendono maggiori dettagli riguardo allo spin-off di cui si parla tanto.

Al di là dello spin-off a cui, sicuramente, prenderà parte nuovamente Julianna Margulies, soffermiamoci un attimo sull'amata serie originale e sui suoi 156 episodi spalmati in, appunto, 7 stagioni di grande successo.

Avete mai notato che tutti i titoli degli episodi di The Good Wife sono composti da un numero di parole pari al numero della serie? Fateci caso attentamente: tutti gli episodi della prima stagione hanno dei titoli composti da 1 sola parola, nella seconda stagione ogni titolo è composto da 2 parole, e così via per tutte le altre stagioni.

Un piccolo cambiamento si è avuto a partire dalla quinta stagione, quando il numero delle parole ha cominciato a decrescere. Dunque i titoli della quinta stagione sono composti da 3 parole, quelli della sesta stagione da due parole e quelli della settima stagione da una sola parola, avvisando implicitamente i fan che questa sarebbe stata l’ultima stagione come effettivamente è stato.

Dopotutto The Good Wife era stato scritto e ideato, tra gli altri, da un team di sette sceneggiatori, tre dei quali erano avvocati quindi queste idee così curiose erano supportate proprio da un solido team di cervelloni.

A proposito, comunque, dello spin-off di The Good Wife, ecco a voi gli ultimi dettagli sull'attesa produzione.