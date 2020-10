The Good Wife: ecco perché Will Gardner venne ucciso

Nella quinta stagione di The Good Wife il pubblico ha assistito alla sconvolgente morte di Will Gardner, personaggio interpretato da Josh Charles. Durante la presentazione della settima e ultima stagione, il co-creatore della serie Robert King, insieme alla moglie moglie Michelle, ha spiegato il motivo della sua uccisione.

"Ho sempre saputo che qualcuno sarebbe morto durante serie", ha disse. "Ma quando mi hanno detto che Josh Charles non voleva rinnovare il suo contatto, ho pensato proprio a lui."

La morte di Will e il suo effetto nello show sono considerati argomenti difficili di cui parlare, perché spesso sembra che si voglia ridurre The Good Wife unicamente al triangolo amoroso tra Alicia, suo marito Peter (Chris Noth) e il suo ex amante Will (Josh Charles ).

I legami romantici della serie, sebbene fossero divertenti, erano in realtà secondari rispetto alla storia della vita di Alicia che da moglie di un noto politico è riuscita a diventare una donna autodeterminata, respingendo il proprio status quo.

Il motivo per cui il triangolo amoroso Alicia-Peter-Will ha funzionato così bene nonostante il suo interesse secondario, era strettamente legato al conflitto principale della serie: lo scontro tra chi era Alicia e chi poteva essere. Will, in tutto questo, rappresentava una vita in cui Alicia poteva determinare il proprio destino.

Fu proprio Will a permetterle di emergere dal punto di vista lavorativo dato che le offrì un posto di lavoro nello studio legale Lockhart-Gardner nel primo episodio della prima stagione e la loro intesa romantica fu apprezzata da tutto il pubblico che certamente non si sarebbe immaginato la sua morte.

Non è la prima volta che comunque un personaggio di una serie televisiva viene fatto morire perché l'attore che lo interpreta non vuole più continuare a recitare nello spettacolo, ma il caso di Josh Charles è forse uno dei più emblematici e scioccanti.

Sapevate che nella settima stagione di The Good Wife ci fu anche Jeffrey Dean Morgan? Sapevate, inoltre, che sempre nella settima stagione di The Good Wife Matthew Goode non era un personaggio regolare?