The Great 2: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla straordinaria serie con Elle Fanning

La seconda stagione di The Great è ormai alle porte. La straordinaria serie con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult arriverà su STARZPlay il prossimo novembre, per la precisione il 19 novembre. La lotta tra Caterina e Pietro per ottenere il potere in Russia si fa sempre più accesa.

Gillian Anderson è entrata nel cast di The Great 2, dopo aver ottenuto uno straordinario successo con la sua Margaret Thatcher in The Crown, l'attrice torna a vestire i panni di un altro personaggio storico realmente esistito, ovvero Joanna, la madre di Caterina. Un'altra novità di questa seconda stagione è che la coppia di sovrani russi è in attesa di un bambino ma, questa lieta notizia non sembra rallegrare il loro rapporto che sembra più teso che mai.

Ancora non possiamo sapere con certezza cosa accadrà in The Great 2, naturalmente tenendo conto i fatti storici realmente accaduti, possiamo affermare con certezza che la Caterina di Ellen Fanning trionferà, diventando la grande imperatrice illuminata che ha dominato la Russia per oltre 30 anni, rendendola una delle più grandi potenze del mondo.

The Great è naturalmente un'eccezionale commedia satirica, che unisce a fatti realmente accaduti, vicende a dir poco paradossali, rendendo la una complessa vicenda storica molto più allegra e godibile. Voi vedrete questa seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti.