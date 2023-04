The Great 3, Caterina e Pietro cercano di far funzionare la loro storia nel nuovo trailer!

Se le prime due stagioni di The Great sono state a dir poco turbolente, questa terza tornata di episodi promette di non essere da meno: la Caterina di Elle Fanning si troverà per la prima volta a regnare senza più dover badare ai tentativi di Pietro di riprendersi il governo, ma non tutto, come ci mostra il nuovo trailer, sembra andare liscio.

Dopo aver annunciato l'arrivo a maggio della terza stagione di The Great, infatti, Hulu ci ha concesso uno sguardo ai nuovi episodi con un primo trailer che ci anticipa quelli che saranno i nuovi grattacapi di Caterina la Grande, tra un matrimonio da far funzionare, un regno da governare e un popolo che non sembra particolarmente pronto ad accettare le novità.

Se da un lato la nostra imperatrice cerca a suon di terapie di coppia di far funzionare la storia d'amore con Pietro, i suoi tentativi di tenere insieme teorie illuministe, religione e benessere del popolo non sembrano essere sempre ben accolti dai suoi sudditi, almeno stando a quanto osserviamo in alcune sequenze tra popolani convinti che la nostra sia una messaggera del demonio e feticci adibiti a scopi non esattamente educativi. E voi, cosa ne dite? Siete pronti a tornare a San Pietroburgo? Fatecelo sapere nei commenti!