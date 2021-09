The Great, Elle Fanning è magnifica nelle prime foto della stagione 2!

Tanti gli aggiornamenti che arrivano su The Great 2 in questo periodo, la serie Hulu con Elle Fanning. In Italia la nuova stagione sarà disponibile il prossimo 19 Novembre su STARZPlay. Lo show, che ha come protagonista Caterina II di Russia, vedrà complicarsi il già intricato intrigo politico che coinvolge il personaggio interpretato da Fanning.

A svelarlo sono delle immagini da poco arrivate della prossima season, che ritraggono Caterina alle prese con tanti nuovi problemi. Tra questi ci saranno la sua gravidanza e la difficile e disordinata situazione da gestire a corte dopo il suo colpo di stato. In una delle foto la giovane imperatrice tiene in una borsa una testa sanguinante e mozzata, mentre fissa un punto in lontananza e sembra visibilmente turbata. Sicuramente una scena che crea molta curiosità negli spettatori, che si chiedono cosa possa aver portato a una situazione del genere.

Se ricordate bene, la prima stagione si è concentrata su Caterina che raccoglie i suoi sostenitori, ottenendo abbastanza potere da rovesciare suo marito. La stagione 2, invece, tratterà la vera e propria ascesa al potere di Caterina come imperatrice di Russia, dopo aver organizzato un colpo di stato per cacciare Pietro III, per cambiare finalmente la Russia in meglio. Nelle immagini vediamo anche lui, visibilmente turbato dalla situazione, mentre Caterina dall'altro canto si ritrova ad affrontare i suoi oppositori.

Tanta la curiosità dei fan per The Great 2 che vedrà anche Gillian Anderson nel cast. Considerando il buon successo della prima, le aspettative sono alte. Ecco, intanto, le foto che ci fanno dare un primo sguardo alla stagione in arrivo!