The Great, quali sono le differenze tra la storia vera e la serie tv?

Caterina la Grande, storicamente, è conosciuta come una delle sovrane più "illuminate" della storia. The Great, serie tv con protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult romanza la storia il racconto dei sovrani di Russia. Ma quanto di ciò che viene raccontato nella serie Hulu corrisponde alla realtà?

Nel nuovo trailer di The Great Caterina e Pietro cercano di far funzionare la loro storia confermando quanto l'intenzione della stagione in arrivo sia quella di approfondire al meglio il loro complesso rapporto. Dal punto di vista storico, il racconto di Caterina e Pietro comincia quando la giovane aveva appena 16 anni, promessa sposa al reale. Pietro III, che fin da subito si confermò un sovrano inadeguato, fu deposto grazie ad un colpo di stato organizzato da sua moglie che cercò di ricostruire la Russia nel nome della cultura e della modernità.

Nonostante la linea generale della trama di The Great sia più o meno la stessa, la dark comedy si è dato molte licenze creative riguardo alcuni elementi della storia e dei rapporti tra i personaggi. Secondo fonti storiche i due si sarebbero incontrati diverse volte negli anni prima dell'effettivo matrimonio. Mentre nella serie Caterina ha aspirazioni romantiche verso Pietro, nella realtà la giovane l'aveva trovato detestabile e che mostrasse pochissimo interesse verso di lui. Altra grande differenza con la serie riguarda il destino di Pietro. Storicamente, infatti, venne incarcerato dopo il colpo di Stato di Caterina e tenuto sottochiave fino al giorno della sua morte. In The Great, il personaggio è sottoposto a degli "arresti domiciliari politici" capaci di risparmiargli la vita.

Nel frattempo è stato annunciato l'arrivo della nuova stagione di The Great a maggio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!