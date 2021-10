The Great, un'elegantissima Gillian Anderson nelle foto dal set della stagione 2!

Dopo l'annuncio di pochi mesi fa dell'ingresso di Gillian Anderson nel cast di The Great 2, ecco le prime foto dal set in cui la vediamo nei panni della madre di Caterina di Russia nella seconda stagione di The Great.

Gillian Anderson, nota al grande pubblico per il suo ruolo in X-Files, nonché nelle più recenti produzioni Netflix Sex Education e The Crown, ha condiviso con i suoi follower su Instagram un paio di foto dal set di The Great 2 (trovate il post a fine articolo).

The Great è la serie TV targata Hulu con Elle Fanning che interpreta la protagonista Caterina II di Russia anche detta "La Grande" (da qui il titolo della serie), consorte di Pietro III di Russia, interpretato da Nicolas Hoult. Una serie storico-biografica che porta sul piccolo schermo fatti realmente accaduti con il giusto tocco di leggerezza e satira.

Nella prima delle due foto pubblicate dalla Anderson su Instagram, la vediamo nei panni di Giovanna di Holstein-Gottorp, la madre dell'imperatrice russa Caterina II, che entrerà a far parte della serie TV nella seconda stagione in uscita tra un mese. Madre e figlia sono ritratte insieme nella seconda foto, accanto a quella che sembra essere la loro carrozza, mentre osservano qualcosa in lontananza.

Immagini si vanno ad aggiungere alle foto di Elle Fanning sul set di The Great 2 diffuse poche settimane fa. I nuovi episodi di The Great debutteranno il 19 novembre in streaming sul catalogo StarzPlay.