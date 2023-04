The Great, Elle Fanning anticipa: 'Caterina e Pietro andranno in terapia nella Stagione 3'

Come aveva anticipato il trailer di The Great, nel corso di questa terza stagione dello show Hulu i due personaggi principali, Caterina e Pietro, interpretati rispettivamente da Elle Fanning e Nicholas Hoult, dovranno andare in terapia di coppia per salvare il loro importante matrimonio. La stessa attrice ha ribadito il concetto in un'intervista.

La Fanning ha parlato di quello che accadrà nel corso della terza stagione dello show in occasione di un evento organizzato da Deadline. Parlando della terza stagione ha detto: "Ci sarà la terapia di coppia... faremo un sacco di giochi, si parlerà molto, ci sarà una sorta di strega del matrimonio che ci aiuterà - o forse non ci aiuterà affatto".

Fanning ha descritto la relazione con Pietro come "complessa" ritenendo che i due "si amino" davvero, nonostante i numerosi tentativi di assassinio avvenuti per entrambi. Tuttavia, la Fanning è convinta davvero che ci siano degli aspetti positivi da trarre da questa relazione:

"C'è una chimica molto intensa tra loro, hanno un figlio, Paul, e credo che vogliano essere dei bravi genitori, soprattutto Pietro, è un ottimo padre e credo che Caterina questo lo veda in lui. Non so se a lei piaccia così tanto essere una madre. Credo che a volte guardi a Paul come a un piccolo fardello, ma su questo ci sta lavorando".

L'attrice ha aggiunto inoltre che sia la chimica che lei e Hoult condividono a rendere la serie così divertente, affermando che i due brillano davvero sullo schermo insieme e hanno un rapporto molto spontaneo anche se conflittuale, nel corso della serie.

"Siamo molto vicini l'uno all'altro e non abbiamo paura di metterci in imbarazzo tra di noi e, soprattutto nelle parti più da commedia, credo che questo sia davvero importante. Io e Nick ne abbiamo in abbondanza e proviamo ogni genere di emozioni, siamo molto a nostro agio e questo è sicuramente un aspetto che è cresciuto nel corso delle stagioni".

Nella terza stagione di The Great in arrivo a maggio, Caterina potrebbe iniziare a mettere in discussione se stessa e se le sue precedenti convinzioni sul destino e su ciò che era destinata a fare fossero effettivamente vere.

"Nella prima stagione, credo che sentisse il destino in un modo bellissimo, in cui era speranzosa e romantica riguardo alla sua vita e sentiva che l'amore della sua vita era il Paese intero. E alla fine ha realizzato che si trattava di un paese e non di un uomo. Ma credo che in questa stagione metterà tutto in dubbio. Forse era infatuata dell'uomo e non del paese e non si sente più adatta a quel ruolo".

La terza stagione di The Great arriverà il 12 maggio su Hulu.