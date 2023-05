The Great, Elle Fanning: 'Ho perso il ruolo in un franchise perché avevo pochi follower'

Durante una recente chiacchierata nel corso del podcast Happy Sad Confused, Elle Fanning ha raccontato di come negli anni recenti le sia capitato di perdere alcuni ruoli importanti, tra cui uno in un grande franchise molto noto al pubblico. Il motivo pare fosse legato al numero insufficiente dell'attrice di The Great di follower sui propri social.

Nel corso del podcast, alla Fanning è stato chiesto se la sua carriera sia stata sottoposta alla pressione di unirsi ai franchise dei grandi studios per rimanere "rilevante" come attrice nel panorama contemporaneo. "No, non sento questa pressione", ha detto la Fanning, pur riconoscendo che l'adesione a film del calibro dei franchise Marvel, Star Wars o DC "fa differenza" per le carriere di altri attori. "Ma a volte non sai nemmeno se andranno bene, il che è spaventoso", ha aggiunto.

La Fanning ha confermato di aver fatto un provino per almeno un grande franchise. Ha rivelato di aver perso il ruolo perché i suoi social media non andavano sufficientemente bene per lo studio.

"Ho fatto un provino una volta... non dirò per quale film, ma quella volta non ho ottenuto la parte per quella cosa così importante perché - potrebbe non essere stato solo questo il motivo, ma questa è stata l'impressione che ho avuto - era perché non avevo abbastanza follower su Instagram all'epoca", ha detto Fanning. "Quindi è stato un po' come... ma non credo fermamente di non aver ottenuto la parte per questo. Era per una cosa davvero grande, un grande franchise".

La Fanning, che attualmente vanta 7 milioni di follower su Instagram, è impegnata attualmente nella promozione della terza stagione di The Great di Hulu, in cui recita al fianco di Nicholas Hoult.

Il suo co-protagonista è stato più esplicito negli ultimi tempi nel parlare di come abbia perso la possibilità di partecipare a grandi blockbuster come Top Gun: Maverick e The Batman. Hoult ha perso il ruolo di Bruce Wayne/Batman ma ha fatto i complimenti a Robert Pattinson per la sua interpretazione.

"Non direi mai di no a queste cose, ma dovrei fare una riunione e parlarne davvero per capire di cosa si tratta", ha aggiunto Fanning a proposito del suo possibile ingresso in un franchise. "Non ho dovuto passare per quello che ha passato Nick... gli hanno fatto provare il costume [di Batman]. Bisogna trovare un equilibrio. Fare film indipendenti, specialmente nelle produzioni di adesso, ti consente di respirare di più".

La terza stagione di The Great ha debuttato oggi su Hulu, in Italia è ancora inedita e le due stagioni precedenti sono arrivate grazie a Starz Play.