The Great: Elle Fanning è un'imperatrice ribelle nel dissacrante trailer ufficiale

The Great, l'attesissima serie Hulu con protagonista Elle Fanning si mostra, finalmente, in tutto il suo splendore grazie ad un divertente primo trailer ufficiale che tra intrighi e molta, moltissima, ironia ci porta in una delle corti più importanti del '1700.

La trama ruota introno alla figura dell'imperatrice Caterina la Grande (Fanning) e racconta come da ragazza ribelle sia ascesa al trono della grande Russia, passando alla storia come la regnate più longeva dell'impero.

Nella prima stagione del dramma satirico assisteremo a vicende del tutto inventate, ma che daranno un importante background ai personaggi che, verosimilmente, torneranno in altre stagioni.

Costretta ad un matrimonio combinato con l'imperatore Pietro, Caterina sperava in un una nuova vita fatta di scintillii e lusso, ma si troverà a fare i conti con una corte chiusa, lussuriosa e lontana dalla realtà e dalle necessità del paese e capirà di essere lei l'unica in grado di cambiare le cose. Ecco allora che una serie si situazioni improbabili ed imbarazzanti le si parano davanti: in altro troverete il player con l'anteprima.

Al fianco della Fanning troviamo Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) nei panni dell'Imperatore Pietro, Phoebe Fox (One Day) nei panni di Marial, Adam Godley (Breaking Bad), Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody) nel ruolo di Grigor, Charity Wakefield (Bounty Hunters), Douglas Hodge (Penny Dreadful) e Sacha Dhawan (After Earth, Iron Fist).