The Great, Elle Fanning torna nei panni di Caterina la Grande nel trailer della stagione 2

Dopo aver visto le foto di Gillian Anderson dal set di The Great, possiamo dare un'occhiata anche al trailer ufficiale della seconda stagione della serie Hulu, in arrivo il prossimo 19 novembre. L'attrice di X-Files, vista recentemente anche in Sex Education, è la new entry di un cast guidato ancora da Elle Fanning e Nicholas Hoult.

Le immagini del trailer sono visibili anche all'interno della notizia. Come abbiamo visto nelle prime foto di Elle Fanning pubblicate nei giorni scorsi, l'attrice riprende il ruolo di Caterina II di Russia, detta "la Grande". Accanto a lei il suo maldestro marito, l'imperatore Pietro, e la madre Joanna, interpretata da Gillian Anderson.

La prima stagione di The Great ha debuttato con successo lo scorso anno. La serie, che ha ottenuto due nomination agli Emmy per la regia e la sceneggiatura, è creata, scritta e prodotta da Tony McNamara, autore della sceneggiatura di La Favorita, il film di Yorgos Lanthimos candidato all'Oscar nel 2018.

Nella stagione 2, che avrà sempre episodi della durata di circa un'ora, la Caterina interpretata da Elle Fanning diventa sempre più leader, anche se dovrà imparare a sue spese che esiste una sottile linea che separa l'idealismo dalla delusione, e che per poter cambiare davvero un paese bisogna accettare anche che il paese ti cambi.