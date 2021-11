The Great: Gillian Anderson ha accettato la parte per lavorare con Elle Fanning

Nella giornata di oggi fanno il loro debutto sulla piattaforma digitale Hulu tutti i dieci episodi che compongono la seconda stagione di The Great, serie che racconta le vicende di Caterina II di Russia che ha il volto di Elle Fanning. Per la seconda stagione, Gillian Anderson si è unita al cast nella parte della madre di Caterina; ecco perché.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Gillian Anderson ha rivelato il motivo per cui ha accettato di unirsi al cast di The Great nel ruolo della madre di Caterina, Johanna Elisabeth. Oltre che per la qualità degli script, che le ricordavano lo stile dei Monty Python, l'attrice ha rivelato poi di aver voluto esaudire un proprio desiderio professionale: "Sono una grande fan di Elle Fanning e penso sia fenomenale. Volevo realmente lavorare con lei e non mi ha delusa".

La stessa Elle Fanning non stava più nella pelle all'epoca delle riprese nel dover recitare con un mostro sacro del piccolo schermo come Gillian Anderson: "Di solito siamo semplicemente incontrollabili e pazzi, ma eravamo ‘O mio dio, Gillian Anderson. Gillian sta venendo, sta arrivando, sta arrivando’. Era quasi come se stesse arrivando una mamma".

Nicholas Hoult, interprete di Pietro III di Russia, ha descritto il rapporto del suo personaggio con quello di Anderson: "Ha un controllo completo ed è in una posizione di potere. Lui sta onestamente semplicemente cercando di starle lontano il più possibile perché non riesce a gestire la sua presenza".

La prima stagione di The Great ha debuttato con successo lo scorso anno. La serie, che ha ottenuto due nomination agli Emmy per la regia e la sceneggiatura, è creata, scritta e prodotta da Tony McNamara, autore della sceneggiatura di La Favorita, il film di Yorgos Lanthimos candidato all'Oscar nel 2018.

Per maggiori approfondimenti vi lasciamo al trailer della seconda stagione di The Great.