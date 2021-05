The Great, Gillian Anderson nel cast della seconda stagione della serie con Elle Fanning

Gillian Anderson è entrata nel cast della seconda stagione di The Great, serie targata Hulu che racconta l'ascesa di Caterina la Grande nella Russia del XVIII secolo. Anderson apparirà in due episodi della seconda stagione e interpreterà il ruolo della madre di Caterina: Joanna.

Dopo aver interpretato Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown e vinto un Golden Globe, Anderson ha firmato per un ruolo da guest star nella prossima seconda stagione della serie con protagonista Elle Fanning.



Joanna è descritta come un'affascinante donna tedesca conosciuta anche come la "maestra del matrimonio" per la sua capacità di organizzare sposalizi di alto profilo per le sue figlie. Sebbene Caterina sia la pupilla della madre affettuosa, diventa presto chiaro che Johanna arriva in Russia con intenzioni più sinistre di salvare la reputazione della sua famiglia dopo il colpo di stato.



La prima stagione è una storia romanzata, divertente e anacronistica di una giovane ragazza idealista e romantica, che arriva in Russia per un matrimonio combinato con l'imperatore Pietro. Sperando nell'amore, trova invece un mondo pericoloso, depravato e arretrato che decide di cambiare. Tutto quello che deve fare è uccidere suo marito, battere la chiesa, i militari e mettere in campo il tribunale.



Nel cast figurano anche Nicholas Hoult nei panni dell'imperatore russo Pietro, Phoebe Fox nei panni di Marial, Adam Godley, Gwilym Lee nei panni di Grigor, Charity Wakefield, Douglas Hodge e Sacha Dhawan.



The Great è scritto e prodotto da Tony McNamara (La Favorita) con Matt Shakman (Game Of Thrones) come regista. Per la sua prima stagione, la serie ha ottenuto tre importanti nomination ai Golden Globe, tra cui la miglior serie commedia o musicale, nonché la migliore attrice e il miglior attore per Fanning e Hoult.



Rivedremo presto Anderson nella terza stagione di Sex Education mentre Elle Fanning è entrata nel cast del film su Il Padrino.