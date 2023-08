The Great, Hulu cancella la serie con Elle Fanning dopo tre stagioni!

The Great è stata una delle più importanti novità della serialità degli ultimi anni. L'opera in costume rivisitava la storia di Caterina la Grande, personaggio iconico della storia mondiale, dandole una nuova immagine e ottenendo un successo da molti inaspettato.

Nonostante il successo ottenuto dalla critica, Hulu ha deciso di cancellare la serie dopo tre stagioni. Ci sono delle sostanziali ed importantissime differenze tra quello che viene raccontato in The Great e la storia vera di Caterina la Grande. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il servizio streaming a cancellare la serie che ha sempre, fin dal suo esordio, ottenuto recensioni positive da parte della critica e tantissime candidature ai premi più importanti del settore. Insomma, in pochi anni The Great è diventato uno degli show di punta del mondo dello streaming.

La serie con protagonista Elle Fanning e Nicholas Hoult, oltre ad essere una dark comedy in costume, riusciva a toccare temi molto complessi riguardanti la diffusione della cultura e il ruolo della donna in una società, come quella del 700, fortemente maschilista. La figura di Caterina, sia storicamente che nella serie, è sempre risultata essere incredibilmente moderna rispetto ai tempi in cui, effettivamente, si svolgeva la storia che la vedeva protagonista.

Prima dell'uscita della terza stagione, Elle Fanning aveva raccontato che in The Great 3 i due protagonisti sarebbero andati in terapia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!