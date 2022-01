The Great: Hulu rinnova la serie con Elle Fanning per una terza stagione!

The Great 2 è tornato sui nostri schermi a Novembre, e adesso arriva una grande notizia: Hulu ha rinnovato la sua commedia originale per una terza stagione, che sarà composta da 10 episodi.

Ovviamente possiamo già aspettarci il ritorno della protagonista Elle Fanning, accanto alla quale vedremo anche la sua co-star Nicholas Hoult. La serie, creata, scritta e prodotta da Tony McNamara, è una delle più celebri sulla piattaforma, e vede alle sue spalle la collaborazione di Civic Center Media e MRC Television.

Come abbiamo visto negli episodi della seconda stagione, nello scorso capitolo Caterina II è riuscita finalmente a ottenere il trono russo per conto suo. Tuttavia dare vita a un colpo di stato su suo marito non è stata la sfida più difficile che ha dovuto affrontare: si è ritrovata infatti di fronte alla realtà di un paese che non vuole essere "liberato". Questo l'ha portata a combattere contro tutti: la sua corte, la sua squadra, anche sua madre, e tutto questo nel tentativo di portare l'illuminazione in Russia.

Adesso è interessante scoprire dove potrà portarci la terza stagione di The Great. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo con una curiosità: lo sapevate che Gillian Anderson ha accettato la parte in The Great per lavorare con Elle Fanning?