The Great, la terza stagione arriva a maggio! L'annuncio sul profilo Instagram

A quasi due anni dall'uscita della seconda stagione di The Great siamo finalmente pronti a tornare nella Russia di Caterina la Grande! Con un post su Instagram, Hulu ha infatti annunciato la data d'uscita della terza stagione della serie con Elle Fanning nei panni della regnante illuminata venuta dall'Inghilterra.

"Stagione 3. 12 maggio" è tutto ciò che si legge nel post della piattaforma che, dopo aver rinnovato The Great esattamente un anno fa, ci offre oggi una prima immagine di questa terza stagione con Caterina e Pietro che sembrerebbero finalmente intenzionati a comportarsi da marito e moglie dopo il burrascoso finale della seconda stagione dello show.

La seconda stagione di The Great si concludeva infatti con l'attentato fallito di Caterina a Pietro (con il sosia di quest'ultimo a lasciarci le penne in luogo del personaggio di Nicholas Hoult), accolto probabilmente con sollievo dalla regina stessa; questa terza stagione dovrebbe dunque vedere Pietro accettare il suo ruolo di "semplice" consorte della sovrana, dedicandosi a tempo pieno ai suoi impegni di marito e genitore e concedendo ovviamente non poco tempo allo svago.

A intrufolarsi nei pensieri dell'ex-imperatore sarà però suo padre Pietro il Grande, interpretato dalla new entry Jason Isaacs, che contesterà al figlio l'aver rinunciato così facilmente al trono; Caterina sarà invece impegnata a farsi conoscere anche al di fuori dei confini russi, ricevendo in visita l'ambasciatore statunitense e cercando di far sì che i cittadini partecipino attivamente allo sviluppo del Paese. Ci riuscirà? Noi puntiamo su di lei, ma una cosa è certa: gli ostacoli non saranno pochi!