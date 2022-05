The Handmaid's Tale 5, Alexis Bledel abbandona la serie Hulu

La quinta stagione di The Handmaid's Tale perde uno dei suoi protagonisti, l'attrice Alexis Bledel, che ha comunicato di non poter tornare per i nuovi episodi dello show Hulu.

Fan di The Handmaid's Tale, preparatevi a salutare uno dei personaggi storici della serie Hulu.

L'attrice interprete di Emily/Ofglen Alexis Bledel non sarà infatti presente nella nuova stagione dello show.

"Dopo averci pensato a lungo, ho capito che era arrivato il momento di allontanarmi da The Handmaid's Tale" ha dichiarato Bledel in un comunicato ufficiale "Sarò sempre grata a Bruce Miller per aver scritto delle scene così veritiere e rilevanti per Emily, e a Hulu, MGM, il cast e la crew per il loro sostegno".

L'attrice, che per la sua performance nello show Hulu ha ricevuto quattro nomination agli Emmy e ha portato a casa anche la vittoria in un'occasione, non ha reso noti i motivi del suo abbandono.

La quarta stagione di The Handmaid's Tale si è conclusa a giugno del 2021, e ha visto June (Elisabeth Moss) ribellarsi contro Gilead e portare avanti la sua missione alla ricerca di giustizia. La quinta stagione di The Handmaid's Tale, invece, dovrebbe arrivare nel corso del 2022 sugli schermi americani.

Nel cast dello show, oltre alla Moss, troviamo anche Yvonne Strahovski, Bradley Withford, Joseph Fiennes, Ann Dowd, Max Minghella, Samira Wiley, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Sam Jaeger e Amanda Brugel.