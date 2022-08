The Handmaid's Tale 5: rilasciato il trailer della quinta stagione dello show

Dopo aver stuzzicato i fan con un breve teaser trailer il mese scorso, Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale della prossima quinta stagione di The Handmaid's Tale, riportando gli spettatori nel mondo distopico dello show.

Come confermato dal trailer, la quinta stagione si concentrerà principalmente sulla catena di eventi iniziata a giugno con l'uccisione del comandante Waterford. Ora vedova (e incinta), Serena sfrutterà appieno il suo dolore e porterà l'influenza di Gilead oltre il confine in Canada. Nel frattempo, June lotterà per ridefinire la sua identità e il suo scopo. Continuerà la sua battaglia contro Gilead e chiederà l'aiuto di Luke (OT Fagbenle) e Moira (Samira Wiley) per trovare Hannah e riportarla a casa. The Handmaid's Tale è un adattamento dell'omonimo romanzo di Margaret Atwood. I produttori esecutivi sono Moss, Bruce Miller, Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Shukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd. MGM Television produce. Il cast aggiuntivo della quinta stagione include Madeline Brewer, Genevieve Angelson, Christine Ko e Amanda Brugel. The Handmaid's Tale ritornerà con i primi due episodi della quinta stagione il 14 settembre. Gli altri singoli episodi usciranno settimanalmente ogni mercoledì successivo. Per quanto riguarda l'arrivo in Italia, non vi sono ancora notizie ufficiali.