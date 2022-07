The Handmaid's Tale 5: ecco il primo teaser trailer della nuova stagione

Ecco il primo teaser trailer dei nuovi episodi di The Handmaid's Tale, che è pronta a fare il suo atteso ritorno dopo gli eventi passati della quarta stagione, che si è conclusa con la morte del comandante Waterford a seguito del piano orchestrato da June.

Nella quinta stagione di The Handmaid's Tale, che arriverà il 14 settembre, vedremo June affrontare le conseguenze per l'uccisione del comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo. La vedova Serena Joy tenterà di aumentare il suo profilo a Toronto mentre l'influenza di Gilead si insinua in Canada, con il comandante Lawrence che lavorerà con zia Lydia cercando di riformare Gilead e di salire al potere. June, Luke e Moira dovranno ancora combattere Gilead a distanza per continuare la loro missione e riunirsi con Hannah.

Il cast dello show è composto da Bradley Whitford, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer, Amanda Brugel e Sam Jaeger. Come ben sapete invece, Alexis Bladel non sarà in The Handmaid's Tale 5.

La serie HULU è prodotta da MGM Television e prodotta da Bruce Miller, Warren Littlefield, Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Skukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd. Lo show è distribuito a livello internazionale da MGM.