The Handmaid's Tale 3, che fine ha fatto Nick Blaine?

C'è una domanda che i fan della serie tv di Hulu, The Handmaid's Tale, si stanno ormai chiedendo puntualmente dopo ogni episodio dello show, e che riguarda un personaggio nello specificio: dove sarà mai finito Nick?

Il personaggio interpretato da Max Minghella aveva finora ricoperto un ruolo chiave nella distopia basata sull'omonimo libro di Margaret Atwood (già rinnovata per una quarta stagione) mentre nell'attuale stagione, le sue apparizioni nello show potrebbero contarsi sulle dita di una mano (e ne avanzerebbero pure).

Risale infatti al sesto episodio, Household, la sua ultima apparizione di rilievo, oltre ad aver fatto delle brevi comparsate nel primo e nel terzo episodio.

I fan della serie, a questo punto, hanno deciso di condividere le loro preoccupazioni al riguardo sui social network.

"In memoria di Nick Blaine 💘👼🏼⚰️. Non è morto per davvero, ma non lo vediamo da una vita #TheHandmaidsTale" ha scritto un'utente di Twitter.

"Io che aspetto che Nick spunti fuori prima della fine dell'episodio" posta un'altra utente della piattaforma, con tanto di gif con Drew Barrymore e il countdown di Mai Stata Baciata.

Ma se proprio vogliamo scomodare i classici, perché non farlo ancora più in grande, come Alicia, che alla caption "Io ogni volta che metto #TheHandmaidsTale per poi scoprire che è un altro episodio senza Nick" aggiunge una gif di Doc in Ritorno Al Futuro.

Insomma, il pubblico ha parlato chiaro: cari produttori/sceneggiatori/registi/showrunner, #UsciteNick.